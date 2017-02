Großbottwar-Winzerhausen Nachwuchsfestival soll international werden

In bewährter Manier werden die Nachwuchsmusiker auf dem Winzerhäuser Wunnenstein trommeln, in die Saiten hauen und singen. Auch bei der Verpflegung setzen die Veranstalter auf Bewährtes. So werde beispielsweise wieder ein Pizzawagen vor Ort sein, sagt Thomas Haag. Auch die Bottwartaler Winzer klinken sich wohl erneut ein. In der Jury werden voraussichtlich ebenfalls durchweg Kenner der Materie sitzen, die das Publikum von der Auflage im Vorjahr bereits kennt. Schon fix ist hier das Mitwirken der Großbottwarer Musicaldarstellerin Yvonne Luithlen und des Musikers Julian Staudenmaier. Mit Jörg Hertling, Leiter des musischen Zugs an der Realschule der Storchenstadt, will sich Thomas Haag noch kurzschließen. Am ehemaligen Marbacher Kulturamtsleiter Ralf Glenk sei man auch dran. „Die vier waren als Jury einfach gut“, sagt Haag. Zudem stimme die Mischung aus älteren und jüngeren Semestern.

Verändern dürfte sich hingegen das Line-up. „Wir wollen international werden“, kündigt Thomas Haag an. Ziel sei, ein oder zwei Bands aus der Schweizer Partnerstadt Illnau-Effretikon nach Winzerhausen zu holen. Die Drähte glühen in der Sache bereits. Thomas Haag hofft, dass es klappt und talentierte Eidgenossen ins Rennen um den Sieg bei dem Wettbewerb gehen. Die Schweizer, aber auch alle anderen Gruppen können sich on stage am 30. April so richtig austoben. Denn die Macher des Kulturevents wollen eine Bühne bereitstellen, die mehr als 40 Quadratmeter messen soll und damit doppelt so groß wie zuletzt wäre. Bei der Lichttechnik möchten Thomas Haag und Co. ebenfalls an größeren Rädern drehen. „Das wird eine Hammerbühne“, sagt der Großbottwarer. „Wir sind da aber noch am Basteln“, will er nicht zu viel versprechen. Um die Pläne umsetzen zu können, brauchen die Veranstalter mehr Strom. Wie sie den auf den Wunnenstein bekommen, wird noch abgeklopft. „Vielleicht brauchen wir ein Aggregat“, sagt Haag.