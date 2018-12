Großbottwar-Winzerhausen Mit starker Rockmusik in die Dunkelheit leuchten

Großbottwar-Winzerhausen - Der Advent mit seiner Dunkelheit setzt vielen zu und lässt den Wunsch nach Wärme und Geborgenheit aufkommen. Das ist der Stoff, aus dem die Indieblues-Rocksängerin und Songwriterin Sally Grayson ihre Songs schöpft. Die gebürtige US-Amerikanerin, die in Winzerhausen wohnt und vor zwei Jahren durch Auftritte in der Sat 1/Pro 7-Show „The Voice of Germany“ bekannt wurde, sieht es als großes Geschenk an, mit ihrer Kunst die Welt in eine positive Richtung verändern zu können.