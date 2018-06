Großbottwar-Winzerhausen Kindergarten soll generalüberholt werden

Zuvor hatte Jürg Schrembs erläutert, was in dem Gebäude alles passieren soll. So sieht das Konzept unter anderem vor, das derzeitige Lager in eine Küche umzuwandeln, in der auch die Kids den Kochlöffel schwingen können. Eine Kompletterneuerung steht bei den sanitären Anlagen an. „Die Kloschüsseln haben, soweit ich weiß, schon 35 Jahre auf dem Buckel“, erklärte Schrembs. Neu hinzu kommen eine Dusche und ein Babywickelraum. Die Teeküche wird zurückgebaut, die Umkleiden sollen dem Bereich zugeschlagen werden, in dem die Mädchen und Jungs spielen, essen und sich begegnen. Um diese zentrale Fläche zusätzlich zu vergrößern, soll auch die Außenwand um zwei Meter ins Gelände verschoben werden. Beim Ruheraum will Jürg Schrembs den Zuschnitt belassen, wie er ist. Es soll aber eine weitere Tür eingebaut werden, um den Saal auch von außen erschließen zu können. Ein Nebenraum wird überdies zum Schlafraum umgestaltet.