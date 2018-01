Großbottwar Wettsägen vertreibt die nasse Kälte aus den Knochen

In auf hohen Dreibeingestellen platzierten Feuerschalen loderten wärmende Flammen, beheizte Fässer samt Ofenrohr waren zu Stehtischen umfunktioniert worden, und als der Regen stärker wurde, konnte man sich auch in die Fahrzeughalle begeben. Die war extra ausgeräumt worden; nur ein Fahrzeug stand noch darin. Stattdessen waren bunte Lichter montiert und mit Kerzen geschmückte Biertische aufgestellt worden. Daran saßen die Besucher und ließen es sich schmecken. Denn auch beim angebotenen Essen zeigten sich die Mitglieder der Wehr kreativ. Die klassische schwäbische Maultasche wurde, zwischen zwei Brötchenhälften gelegt, zum Burger oder, zerteilt und mit Ketchup und Currypulver angerichtet, eine schmackhafte Alternative zur Currywurst. Dazu gab’s zum Beispiel Glühwein und Punsch oder an der Bar auch verschiedene Mixgetränke. Draußen vor der Halle lagerten fünf ausgediente Weihnachtsbäume in verschiedenen Größen, die extra vom Häckselplatz „Letterle“ geholt worden waren. „Wir haben uns im Ausschuss überlegt, dass man Christbäume doch nicht nur aus dem Fenster werfen, sondern auch mal weit werfen kann“, sagte Alber.