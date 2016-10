Großbottwar - Wer keine Lust auf „Süßes oder Saures“ zu Halloween hat, findet nun schon im fünften Jahr eine Alternative am Harzberg. Der mit Fackeln erleuchtete Weinberg bot am Montagabend Genussstationen mit regionalen Weinen und passenden Snacks. Auch in diesem Jahr kamen unzählige Besucher zur Veranstaltung der Bottwartaler Winzer.

Früher fanden die Weinberghüter Schutz im Harzberghäusle oberhalb der Rebenreihen. Am Montag krönte es hell erleuchtet einen besonderen Abendspaziergang vom Städtle in die Hügellandschaft. Wem der Weg zu beschwerlich war, konnte den Shuttle-Service von der Bottwartaler Genossenschaft zum Berg nutzen. Überall parkten auch Autos aus der Stuttgarter und Heilbronner Umgebung. Der „Berg in Flammen“ wird längst nicht mehr nur von Einheimischen besucht. Die Idee dazu kam 2012 von Albert Schlipf, dem ehemalige Aufsichtsrat der Bottwartaler Winzer.

Unter klarem Sternenhimmel starteten Besucher jeden Alters den Aufstieg entlang abgeernteter Felder und Baumwiesen. Die Wege waren mit Fackeln sanft beleuchtet, hier und da schob ein Kind eine Laterne vor sich her. Und manch einer hatte sogar ein Weinglas mitgebracht. Das gab es aber auch vor der ersten Stadion, dem Sekthäuschen. Eine fröhliche Menschentraube hatte sich um die Hütte versammelt, was sich an jeder weiteren Station wiederholte. In diesem Jahr wurden auch mehr Sitzgelegenheiten als im letzten Jahr bereitgestellt. Zwischen fröhlich plaudernden Leuten schlugen zwei Besucher Gitarren an, „Marmor, Stein und Eisen bricht“ klang es spontan im Chor. Weiter oben blies ein Besucher eine Mundharmonika. „Man kann unkompliziert mit Leuten schwätzen“, freute sich ein Mann mit Hut.

„Guck die haben auch ihren Spaß“, ein Senior zeigte auf zwei 10-jährige, die an einer Kerzenfackel „zündelten“. Die Feuer der Feuerschalen auf Stelzen, die weit übers Land zu sehen waren, glühende Schwedenfeuer und Fackeln zauberten ein besonderes Flair in die Landschaft. Dazu gaben die Genusshäusle Gelegenheit, verschiedene Spezialitäten zu versuchen. Was die Winzer aus Trauben gemacht haben, konnte man an insgesamt sieben Stationen entlang der Wege kosten.

Weißen Rio Secco mit „Eselsohren“, einem Schmalzgebäck, gab es zu Anfang. Im Weißweinhäusle fand man feinherben Weissburgunder, dazu passend Käsebrote. Mit dem Aufstieg wurden die Weine dunkler. Im Roséweinhäusle gab´s Trollinger mit Lemberger Rosé, anbei Wurstbrot. Beim Rotweinhäusle schenkte man trockenen Trollinger aus und reichte Schmalzbrote dazu. Fast oben angekommen wartete dann ein Gewürztraminer mit passender Praline, die viel Lob erhielt.

Auf dem „Gipfel“ versammelte sich eine Menschentraube um einen Feuerkorb, schlemmte und genoss den Blick hinunter zur Storchenstadt und in die schwäbischen Toskana. „Ich hab abgekürzt“, verriet ein Besucher. Wer wollte, konnte den kürzeren aber steileren Weg wählen. Auch Glühwein und Kinderpunsch wurde passend zur Jahreszeit angeboten. Eine Dame empfand das Wetter als perfekt: „Nicht zu kalt, damit der Wein noch schmeckt, aber auch nicht zu warm damit die Feuer gut wirken.“