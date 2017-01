Großbottwar Wein, Kabarett und Körpereinsatz

Großbottwar - Der seit Jahren praktizierten Symbiose von „Wein und Kabarett“ gesellte sich bei den Bottwartaler Winzern am Wochenende ein weiterer Genussfaktor hinzu: die Akrobatik. Denn mit „Tante Luise und Herr Kurt“ entzückte ein Duo das Publikum, das nicht nur eine kesse Lippe riskierte, sondern auch einen gewagten Körpereinsatz. Rüdiger Schmitz schlüpft dabei in die Rolle der alten Dame: mit türkisblauem Kostüm und Hut. Stets mit dem Handtäschchen am Arm, lässt die sich von Ralf Schucht in luftiger Höhe balancieren und zeigt gleichzeitig gewitzte Raffinesse bei ihrer Verbaloffensive. Das Bremer Mundwerk des drahtigen und elastischen Komikers jedenfalls scheint auch dann nicht stillzustehen, wenn er von Schuchts Beinen abenteuerlich jongliert wird. Und auch Herr Kurt steht diesem Talent in nichts nach und parliert amüsant und distanziert „per Sie“ mit seiner schrulligen „Bühnenpartnerin“.