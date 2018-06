Großbottwar Was passiert mit der Bahnhofsschule?

Großbottwar - Um die Alte Bahnhofsschule in Großbottwar ist es zuletzt ruhig geworden. Das Gebäude an der Kleinaspacher Straße, Ecke Bahnhofstraße, steht weiterhin leer, ist in einer aufwendigen Aktion zumindest entrümpelt worden. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates ist der Zustand des Hauses nun dennoch bemängelt worden. Diesmal geht es um das Äußere der Bahnhofsschule. „Es ist fahrlässig, wie dieses Haus dasteht. Eine Verkehrssicherheit ist da nicht gegeben“, machte Markus Brosi von der Freien Bürgerlichen Wählervereinigung (FBWV) beim Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ deutlich.