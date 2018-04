Großbottwar Verbesserungsbedarf bei Tourismus geäußert

- Im Turnus von zwei Jahren wird in jeder der acht beteiligten Kommunen der Tourismusgemeinschaft Marbach-Bottwartal (TGMB) ein Sachstandsbericht zur aktuellen Arbeit des Zusammenschlusses vorgelegt. War dies jüngst bereits in Marbach der Fall, war am Mittwochabend nun der Gemeinderat in Großbottwar an der Reihe. Anja Behnle, die Geschäftsstellenleiterin der TGMB, stellte dabei Zahlen, Werbemaßnahmen und Angebote vor. So werde derzeit die Ausschilderung der Wanderwege verbessert. „Eine Maßnahme, die sich verzögert hat, die aber wohl in diesem Jahr abgeschlossen wird“, sagte Behnle. Einen weiteren Schwerpunkt möchte die TGMB – auch dank einer neuen Mitarbeiterin – auf den Bustourismus legen und hierfür ein lohnendes Angebot schaffen.