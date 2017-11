Großbottwar Ulrich Raisch wirft erneut Hut in den Ring

Großbottwar - Bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag, 3. Dezember, in Großbottwar wird das Bewerberfeld aus zwei Kandidaten bestehen. Neben Ralf Zimmermann, der seine zweite Amtszeit anstrebt, geht Ulrich Raisch auf Stimmenfang. Der 56-Jährige reichte am Dienstag, dem letzten Tag der Bewerbungsphase, seine Unterlagen beim Wahlausschuss ein. Es ist seit 2008 das 34. Mal, dass Raisch bei einer Bürgermeisterwahl ins Rennen geht.Zuletzt hatte der Pädagoge aus Stuttgart in Asperg 4,01 Prozent erzielt – sein bislang bestes Ergebnis bei einer Neuwahl. „Von einer Aufwärtstendenz zu sprechen, wäre aber verwegen. Zuvor in Oberriexingen habe ich ja nur sechs Stimmen erhalten“, merkt er an. Es gelte also „auf dem Teppich zu bleiben“. In Großbottwar tritt er zum zweiten Mal an: Vor acht Jahren bekam er hier zwölf Stimmen.