Großbottwar - Wenige Tage vor dem Start in die neue Tischtennis-Saison bietet der MZ-Cup Spielern aus der Region stets die Möglichkeit, sich den letzten Feinschliff für die anstehende Runde zu holen. Auch die meist neuen Beläge auf ihren Schlägern spielen die Teilnehmer bei dem Saisoneröffnungsturnier ein. Am Freitagabend war es zum 18. Mal so weit: 30 Tischtennisspieler in den Altersklassen Senioren 40 (14 Teilnehmer) und Senioren 50 (16) spielten in Großbottwar im Einzel und Doppel um den Sieg. In der Schulsporthalle in der Lindenstraße weihten sie auch den frisch verlegten Hallenboden ein.

Eine Überraschung war bei den Senioren 40 Volker Mast von der TTG Marbach/Rielingshausen. Der ehemalige Spieler vom TTV Erdmannhausen trumpfte in der K.-o.-Runde auf, nachdem er in der Vorrunde auch eine 0:3-Niederlage kassiert hatte. Zunächst schaltete er im Viertel- und Halbfinale die Brüder Markus und Oliver Schmandke ebenfalls von der TTG Marbach/Rielingshausen aus. Im Endspiel gewann er dann mit 3:1 gegen Thomas Friedl vom gastgebenden TV Großbottwar. Bronze ging dank eines 3:1-Erfolgs gegen Oliver Schmandke an Topfavorit Gerd Häusser von der TTG Marbach/Rielingshausen.

Ebenfalls nicht unbedingt zu erwarten war der Turniersieg von Andreas Hauer in der Klasse der Senioren 50. Der Akteur vom TTV Ingersheim setzte sich im Endspiel gegen den favorisierten Winfried Hildebrandt von der TTG Marbach/Rielingshausen durch. Ein knappes 3:2 brachte ihm den Erfolg. Auch Bronze ging nach Ingersheim: Martin Grimm schlug im kleinen Finale den Marbacher Heinz Wildermuth mit 3:0. Viele der im Einzel erfolgreichen Akteure spielten sich auch in der Doppel-Konkurrenz ins Halbfinale – hier wurden die Karten aber natürlich neu gemischt. So behielt im Finale das Marbacher Duo Winfried Hildebrandt/Gerd Häusser die Oberhand. Gegen Andreas Hauer und Martin Grimm aus Ingersheim gab es ein ungefährdetes 3:0. Platz drei sicherten sich Thomas Friedl und Matthias Butz vom TV Großbottwar mit einem 3:1 gegen das an Nummer zwei gesetzte Duo Markus Schmandke/Winfried Hild aus Marbach.

Um den Modus mit Gruppen- und K.-o.-Phase innerhalb von etwa vier Stunden über die Bühne zu bringen, galt es, einen straffen Zeitplan einzuhalten. Die Zahl von 30 Teilnehmern war dafür ideal – dennoch hätten sich die Organisatoren über weitere Anmeldungen gefreut: „Dann wäre eine Überlegung gewesen, statt drei nur auf zwei Gewinnsätze zu spielen“, sagt Großbottwars Tischtennis-Abteilungsleiter Thomas Friedl. Schade sei es, dass diesmal manche Vereine wie der GSV Höpfigheim und TGV Winzerhausen nicht mehr vertreten waren, so Friedl. Ein Teilnehmer aus Winzerhausen musste verletzt absagen. Selbst aus der Tischtennis-Hochburg Steinheim gab es nur eine Meldung.

Da beim MZ-Cup am Wochenende erstmals keine Aktiven- und Jugend-Wettbewerbe ausgetragen wurden, fehlten auch der TTC Pleidelsheim und der TGV Beilstein im Feld. Neben den Vereinen aus Erdmannhausen, Ingersheim, Affalterbach, Neckarweihingen und Steinheim waren dafür die TTG Marbach/Rielingshausen (zehn Spieler) und der TV Großbottwar (neun) umso stärker vertreten.

Wichtiger Bestandteil des MZ-Cups ist die vereinsübergreifende Geselligkeit. Viele Teilnehmer kennen sich seit Jahren, und so durften abseits der Platten der ein oder andere Plausch sowie zum Tagesabschluss ein gemeinsames Getränk nicht fehlen. In welcher Halle sich die Teilnehmer im nächsten Jahr treffen werden, ist unklar – ein Turnierausrichter wird noch gesucht.