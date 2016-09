Großbottwar - Über viele Jahre ist der MZ-Cup für die Tischtennisspieler der teilnehmenden Vereine eine willkommene Gelegenheit gewesen, kurz vor dem Start der neuen Saison Matchpraxis zu bekommen und die Form zu überprüfen. Morgen startet ab 19 Uhr in der Großbottwarer Schulsporthalle die 18. Auflage. Allerdings gibt es erstmals nur Senioren-Wettbewerbe. Die üblicherweise am Samstag und früher sogar Sonntag ausgetragenen Turniere für Jugend und Aktive finden nicht statt. Und auch das Promi-Turnier, bei dem die Bürgermeister die Schläger kreuzen, wird es nicht geben, da hier der Freitagabend-Termin sehr ungünstig ist.

In der jüngeren Vergangenheit desMZ-Cups waren die Teilnehmerzahlen bei Jugend und Aktiven mehr und mehr zurückgegangen. „Zudem ist es ein großes Problem, einen Ausrichter zu finden, der das Turnier am Samstag oder Sonntag veranstaltet. Der Freitagabend ist bei uns ein normaler Trainingstag. Da bekommen wir das unter“, erklärt Thomas Friedl, Abteilungsleiter vom ausrichtenden TV Großbottwar, der mit der Resonanz der Senioren absolut zufrieden ist. „Wir haben 30 Anmeldungen, damit kann ich sehr gut leben. So bekommen wir das Turnier am Freitagabend gut durch. Und es ist auch ein spielstarkes Feld. So ist von der TTG Marbach/Rielingshausen die komplette erste Herrenmannschaft am Start“, erklärt Friedl.

Aus den Reihen der Schillerstädter kommt auch Markus Schmandke, Titelverteidiger im Einzel und Doppel, wobei er im Doppel dieses Jahr mit Wilfried Hild an die Platte geht, nachdem er im Vorjahr noch an der Seite von Wilfried Hildebrandt triumphiert hatte. Ausgespielt werden im Einzel Turniere der Senioren 40 und 50 sowie eine Doppel-Konkurrenz. „Wir hatten auch für die Seniorinnen Wettbewerbe ausgeschrieben, aber da kam eine einzige Meldung“, bedauert Friedl.

Ob und wie es mit dem MZ-Cup künftig weitergeht, dieses Thema möchte er am Freitag am Rande des Turniers ansprechen. Chancen für eine Wiederbelebung der Jugend- oder gar Aktiven-Wettbewerbe sieht Thomas Friedl jedoch kaum. „Die Vereine haben fast alle immer weniger Jugendliche. Die Alterspyramide geht doch mehr und mehr in Richtung Senioren. Das sieht man auch an der Zahl der gemeldeten Mannschaften.“ Für das Senioren-Turnier sieht der TVG-Abteilungsleiter hingegen durchaus eine Perspektive.