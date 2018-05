Großbottwar Tiefe Furchen am Gutshof

Auf seine Frage hin, wie der Fortschritt beim Grundstückskauf durch die Stadt sei, konnte Bürgermeister Ralf Zimmermann allerdings wenig Hoffnung machen. „Bis auf eine Parzelle sind alle Grundstücke in städtischem Eigentum“ – der letzte verbliebene Eigentümer wolle jedoch nicht verkaufen. „Wir haben ihm auch einen Tausch oder eine Pacht angeboten“, meinte Zimmermann, was aber nichts bewirkt habe. „Wir bedauern das sehr und haben an den Eigentümer auch appelliert, nicht tief zu pflügen“, so der Rathauschef weiter. Die Möglichkeiten der Stadt seien nun ausgeschöpft.