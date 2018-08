Großbottwar Stadthalle auf bestem Weg zum Prachtstück

Gedanken haben sich die Verantwortlichen auch über den Klang in der Halle gemacht. „Wir haben extra einen Akustiker beauftragt“, sagt Ralf Zimmermann. Dessen Lösungsansatz: Um ein bestmögliches Hörerlebnis zu garantieren, wird hinter einer Deckschicht aus Holzlamellen ein Netzgewebe eingezogen. Apropos Holzlamellen. Es ist selbstverständlich auch kein Zufall, dass die Vertäfelung aus genau diesem Material besteht. „Der Hauptbestandteil der Halle ist Holz. Das ist schon gut zu erkennen“, sagt der Bürgermeister. Das ist in der Tat so. In den Lagerräumen werden die Holzwände auch gar nicht mehr großartig verziert, sondern in ihrem natürlichen Zustand belassen. Rund um das Gebäude werden irgendwann auch noch Holzlamellen montiert.

Überdies wird an der Stadthalle mit viel Glas gearbeitet. Per Kran sind am Dienstag riesige Fenster abgelassen worden, die nun vorsichtig eingelassen werden können. Zum Beispiel an der seitlichen Wand des großen Saals, an den sich eine Terrasse anschließen wird. Bereits eingezogen sind die Oberlichter, die für Helligkeit sorgen.

Der dritte dominierende Baustoff ist Beton. Daraus bestehen die Säulen, aber auch die Treppenanlage. Der Clou ist, dass die Oberschicht abgestrahlt wurde. Der Beton hat dadurch Konturen erhalten und wirkt fast wie ein Naturstein.

Allerdings klappte mit diesem Werkstoff nicht alles wie am Schnürchen. Die Säulen waren teilweise nicht wie vereinbart ausgeführt und mussten deshalb neu gegossen werden. Das sorgte für eine Verzögerung von mehreren Wochen (wir berichteten). „Dafür haben Zimmermann und Glaser jetzt kräftig in die Hände gespuckt und ein bisschen von dem Verzug wieder wettgemacht“, sagt Ralf Zimmermann. Das Richtfest kann damit am 19. September gefeiert werden. Die Einweihung soll im Herbst 2019 über die Bühne gehen.