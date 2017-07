Großbottwar Stadt will das Kanalnetz fürs Neubaugebiet fitmachen

Für das nächste Jahr hat der Chef des Verbandsbauamts vor allem zwei Areale im Visier: die Friedhofstraße in Großbottwar sowie den Bereich um die Raiffeisenstraße und die Grönerstraße in Winzerhausen. Im Stadtteil sollen im Rahmen der Ortskernsanierung die Bagger anrücken. Bei der Friedhofstraße sind die Hintergründe andere. Jürgen Ruoff wies darauf hin, dass in absehbarer Zeit ganz in der Nähe ein Neubaugebiet entstehen soll. „Und mit der jetzt vorhandenen Leitung können sie das Gebiet nicht versorgen, da legt die Aufsichtsbehörde ihr Veto ein“, erklärte er. Sollte man jetzt nicht in der Friedhofstraße tätig werden und die äußere Erschließung für das Neubaugebiet vorbereiten, könne sich das als Bumerang erweisen. Wenn das Gebiet schon in den Startlöchern steht und man dann erst die Arbeiten in der Friedhofstraße in Angriff nehme, verzögere sich deshalb alles um ein ganzes Jahr. Abgesehen von diesen beiden Projekten soll 2018 im Zusammenhang mit der geplanten neuen Radwegführung an der Bottwar der Kanal gebaut und das Gewässer verlegt werden. Dabei müsse eine Brücke saniert, die andere neu errichtet werden.

Weiter geht es 2019 voraussichtlich mit der Lechgasse in Winzerhausen. Hier soll der Belag erneuert werden, der Kanal sei recht neu und müsste noch Kapazitäten haben, meinte Jürgen Ruoff. Auf der Agenda stehen außerdem in zwei Jahren unter anderem Arbeiten an der Ludwig-Müller-Straße und der Luisenstraße in der Kernstadt. Die Pfahlhofstraße wolle man 2020 vom Narzissenweg hochzus wassertechnisch ertüchtigen, kündigte Jürgen Ruoff an. Die Wagrainstraße werde man 2020 und 2021 angehen, also über zwei Jahre verteilt, schultern. Auf der Liste bis 2025 tauchen aber beispielsweise auch die Blumenstraße oder die Bönningstraße auf. „Das sind unsere Vorschläge“, erklärte Jürgen Ruoff. Das Ganze sei aber eher als Diskussionsgrundlage zu verstehen, und es werde bestimmt hier und da etwas dazwischenkommen, sodass nicht alles wie vorgestellt umgesetzt werde. Von den grob 5 Millionen Euro, die investiert werden sollen, würden etwa 2,5 Millionen für den Straßenbau, 0,9 für Kanäle und 1,5 Millionen Euro fürs Wassernetz eingesetzt.