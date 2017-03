Großbottwar Stadt stellt Haushaltsmittel für Untersuchung der Bottwartalbahn bereit

Großbottwar - Visionär haben sich die Freien Wähler in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Mittwochabend bei der Fortschreibung des Regionalverkehrsplans durch die Region Stuttgart gegeben. Sie hatten ein Video zur Wälderbahn (Link zum Film), einer konzeptionellen Seilbahnverbindung vom vorarlbergischen Dornbirn in den Bregenzerwald, im Gepäck. Damit wollte Markus Brosi aufzeigen, dass man in Sachen Bottwartalbahn betretene Pfade auch verlassen kann – zumal er mit Widerstand seitens des Naturschutzes rechne, wenn die Trasse tatsächlich wiederbelebt würde. „Schaut es euch einfach an und lasst es erst einmal wirken“, riet er dem Gremium. Sein Fraktionskollege Jürgen Pantle unterstützte ihn dabei. „Das kommt jetzt vielleicht so rüber, als ob es eine Spinnerei ist. Aber die meisten Innovationen sind aus Spinnerei entstanden“, versuchte er im Vorfeld mögliche Vorbehalte abzubauen.