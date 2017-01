Großbottwar Spatenstich für Stadthalle im Herbst

Großbottwar - Als er im Kampf um den Bürgermeisterposten steckte, hat sich Ralf Zimmermann klar positioniert und sich für eine „zeitnahe Umsetzung“ der neuen Stadthalle im Winzerhäuser Tal ausgesprochen. Rund sieben Jahre sind seither vergangen, Ralf Zimmermann strebt bald einer zweiten Amtszeit entgegen – aber das Gebäude steht aus unterschiedlichen Gründen immer noch nicht. Doch in diesem Jahr soll das Millionenprojekt nun endgültig an den Start gebracht werden. Der Spatenstich werde für den Frühherbst anvisiert, kündigt der Rathauschef an. „Im Frühjahr 2019 könnte die Stadthalle dann frühestens fertig sein“, fügt er hinzu.