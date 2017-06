Großbottwar Signale werden langsam auf Grün gestellt

Im Kreis Ludwigsburg beteiligen sich die Gemeinden, zu denen sich jetzt auch Murr gesellt hat, zu 50 Prozent, so Zimmermann. Eine neue „standardisierte Bewertung“ sei notwendig, weil sich zwischenzeitlich die Technik verändert habe und die Fortsetzung bis Heilbronn im Jahr 2002 noch nicht berücksichtigt worden war. Sein „Bauchgefühl“ sage ihm, dass die Bottwartalbahn dieses Mal in den Bereich der Wirtschaftlichkeit kommen wird. Renkonen rechnet allerdings damit, dass die Bahn zunächst ein Zuschussgeschäft bleiben wird.

Die Kommunen seien große Schritte vorangekommen. „Wir reden jetzt schon über einen Fahrplan“, stellte Zimmermann fest, der allerdings vor verfrühten Detaildiskussionen warnte. Man sei jetzt gespannt auf die Abstimmung im Ludwigsburger Kreistag im Herbst, der die Machbarkeitsstudie beauftragen müsste.

Hickmann stellte der Bottwartalbahn gute Chancen in Aussicht. „Wenn der politische Wille da ist, könnte in zehn Jahren der erste Zug durchs Bottwartal fahren.“ Er rechne mit weiteren drei Jahren Diskussion, drei bis vier Jahren Planung und drei Jahren Bauzeit. „Das ist ambitioniert, aber in 15 Jahren ist es auf jeden Fall zu schaffen.“

Schwierig sei allerdings im Vergleich zu anderen erfolgreichen Bahnreaktivierungen, dass die Trasse nur noch in den Plänen vorhanden sei. „De facto geht es um einen Neubau.“ Der Experte rechnet mit 50 Millionen Euro Investitionskosten. Die Förderung von Bund und Land würde bei 60 beziehungsweise 20 Prozent liegen.

Lieb stellte den Beitrag zum Klimaschutz heraus. „Wollen wir die Fahrgastzahlen im ÖPNV verdoppeln, braucht es deutlich bessere Angebote.“