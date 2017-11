Großbottwar-Sauserhof - In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen Einbrecher in einen Geflügelhof in der Straße Sauserhof in Großbottwar ein. Die Täter kletterten zwischen 22 Uhr und 5 Uhr auf das Flachdach eines Anbaus und verschafften sich von dort über ein eingeschlagenes Fenster Zutritt zum Gebäude. Anschließend begaben sie sich in die Büroräume und öffneten dort mehrere Schränke. Aus aufgefundenen Kassen erbeuteten die Diebe mehrere hundert Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht geklärt. Hinweise nimmt die Polzei entgegen unter Telefon 0 71 48/1 62 50.