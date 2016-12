Großbottwar - Das Polizeirevier Marbach, Telefon 07144/9000, sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Sachbeschädigung geben können, die in der Nacht zum Sonntag in Großbottwar verübt wurde. In der Gartenstraße hat ein bislang unbekannter Täter eine Fensterscheibe der evangelischen Kirche eingeworfen und darüber hinaus am Fußweg zum Hintereingang der Kirche eine Lampe aus der Verankerung gerissen. Dadurch entstand ein Sachschaden von etwa 700 Euro.