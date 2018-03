Großbottwar Runde für Runde laufen für einen guten Zweck

Seinen Vorschlag, einen Sponsorenlauf für einen guten Zweck zu veranstalten, hat Schulleiterin Uta Schwarz gleich begeistert aufgegriffen. „Das ist eine tolle Sache, dass die Kinder Bewegung mit dem Einsatz für unser Patenschaftsprojekt in Afrika und den Förderverein der Wunnensteinschule verbinden.“ Aus dem Schulprojekt „Lehmhütten“ bauen ist eine dauerhafte Unterstützung von Patenschaften in Afrika entstanden. So konnte mit dem Erlös des Schulfestes aus den Jahr 2014, das den schwarzen Kontinent in den Mittelpunkt gerückt hatte, das Studium und die Ausbildung von Susan Nyiha in Nairobi zur Förderschullehrerin finanziert werden, und darüber hinaus hat der Förderverein die Zwillinge Ben und George bei Schulgeld und Lebensunterhalt unterstützt. Dafür laufen die Kinder gerne.