Großbottwar Reitverein hat wieder ein Dach über dem Kopf

Zuvor jedoch überbrachte Andreas Strohm die Grüße der Stadtverwaltung. Er ließ im Anschluss daran noch einmal jenen Augenblick Revue passieren, in dem er selbst – mit weiteren Eltern, die in der Nähe und zu dieser Stunde, mit ihren Kindern ein Klassenfest veranstalteten – auf die Rauchwolke blickte, die sich am 16. Juli 2016 gen Himmel erstreckte. Seitdem würde er ganz anders für die Ausstattung der Feuerwehr argumentieren, so Strohm, der sich wünschte, „so etwas nicht noch mal erleben zu müssen“. Seit dieser Zeit sind knapp eineinhalb Jahre vergangen, und es mussten bis zum Tag der Einweihung „einige Hürden überwunden werden“. Doch überraschend schnell sei es mit dem Bau schließlich voran gegangen und es gelte, nach vorne zu schauen.