Großbottwar/Reiten Volles Programm auf vier Hufen

Das Gleiche gilt auch für die Springreiter. Seit Jahren erfreut sich der Wettbewerb „Springreiten hat Stil“ im Pferdesportkreis Ludwigsburg großer Beliebtheit. Die Serie macht auch diesmal wieder in Großbottwar Station. Hier steht vor allem das stilistisch saubere Reiten im Vordergrund der Bewertungen. In den Klassen A* und L* werden am Samstagnachmittag die Wertungsrichter hier also ganz genau hinschauen. Und da das Sommerturnier in Großbottwar der sechste und letzte Wettbewerb der gesamten Serie in diesem Jahr ist, werden alle, die sich noch Chancen auf einen der vorderen Plätze der Gesamtwertung ausrechnen dürfen, wohl mit besonderer Konzentration und einer Extraportion Motivation an den Start gehen. Immerhin gibt es für die ersten Drei Geld- und Ehrenpreise. Die Siegerehrung der Serie erfolgt übrigens beim Reiterball des Pferdesportkreises Ludwigsburg.