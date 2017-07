Großbottwar/Reiten Starter präsentierten Vielfalt des Reitsports

Großbottwar - Ob Dressur, Springen, Führzügel-Wettbewerb oder Aktionsparcours: Das zweitägige Sommerturnier des Reit- und Fahrvereins (RFV) Bottwartal in Großbottwar hat am Wochenende eine ­große Bandbreite des Reitsports gezeigt. In 21 Wertungen gingen die Teilnehmer an den Start, darunter auch viele Nachwuchs-Reiter, die sich gerade an den Turniersport heranwagen. Dank des trockenen Wetters und der hohen Temperaturen fanden sie in Großbottwar gute Bedingungen vor – denn der Boden war nach den Regenfällen der Vortage wieder getrocknet. Eine Schlammschlacht blieb aus. „Am Sonntag sind wir gerade so verschont geblieben, während es in Hof- und Lembach geregnet hat. Es hat also alles geklappt, auch die Bewirtschaftung wurde reichlich genutzt“, sagte die RFV-Sportwartin Karen Lempert. So konnte auch der straffe Zeitplan mit teils parallel stattfindenden Wettbewerben eingehalten werden. 40 Helfer trugen ebenfalls dazu bei.