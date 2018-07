Großbottwar/Reiten Reiter lassen sich vom Regen nicht stoppen

„Wir sind in den vergangenen Jahren aus allen Nähten geplatzt, das war kaum noch zu bewältigen“, erklärte Lempert. „Daher haben wir den Teilnehmerkreis dieses Jahr auf den Pferdesportkreis Ludwigsburg eingegrenzt und zudem Wettbewerbe in etwas höheren Kategorien ausgeschrieben.“ Das hatte den gewünschten Effekt. „Der Programmablauf war insgesamt entspannter. Wir mussten auch erst um 8 Uhr anfangen, sonst war es schon morgens um 7 Uhr.“ Und durch die kurzfristigen Absagen lag man am Ende sogar vor dem Zeitplan. So war die Stilspringprüfung der Klasse L eigentlich am Samstag um 17 Uhr angesetzt. Doch bereits um 17.20 Uhr war die Siegerehrung beendet.