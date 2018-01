Großbottwar Regen verdünnt die Gülle in der Bottwar

Durch den Unfall ist ein Teil der aus der Anlage ausgetretenen Gülle über den Mausklingenbach zwar bis in die Bottwar vorgedrungen. Die Begehung der Unteren Wasserschutzbehörde hat aber als Ergebnis erbracht, dass es zwar zur Verunreinigung, wohl aber zu keinen Schäden für Tiere und Pflanzen gekommen ist. „Wegen der starken Niederschläge führte die Bottwar größere Wassermengen und die Gülle wurde im Gewässer stark verdünnt. Bisher kam es in der Bottwar zu keinem Fischsterben“, so die Auskunft aus dem Landratsamt.