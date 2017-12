Großbottwar Ralf Zimmermann geht in zweite Amtszeit

Der 36-jährige Ralf Zimmermann, der mit seiner Familie im gegen Ende hin gut besuchten Rathausfoyer auf die Ergebnisse gewartet hatte, sprach von einem „überwältigenden Vertrauensbeweis“, den er von den Bürgern erhalten habe. „Ich empfinde große Dankbarkeit. Ich weiß aber auch, dass dahinter natürlich eine Erwartungshaltung steht. Und ich hoffe, dass ich diese erfüllen kann“, so Zimmermann, der damit in seine zweite Amtszeit geht. Er freue sich auf die weitere Zusammenarbeit mit den Bürgern, der Verwaltung und dem Gemeinderat. „Es werden hoffentlich acht gute und erfolgreiche Jahre“, meinte er abschließend.

Ulrich Raisch erreichte zumindest ein besseres Ergebnis als bei seiner ersten Kandidatur in der Storchenstadt vor acht Jahren, als er es auf zwölf Stimmen gebracht hatte. Diesmal liegt er bei 119. Damit gewann er jedoch weniger Stimmen für sich, als unter dem Punkt „Sonstige“ aufgeführt werden. 133 Stimmen gingen an weitere Personen, die auf den Stimmzettel geschrieben worden waren. Nennenswert: 37 Stimmen erhielt der ehemalige Stadtrat Stefan Apfelbach, der das Gremium verlassen musste, weil er anonym wegen einer Wohnsitzverlagerung angezeigt worden war. In der Bürgerschaft genießt er also weiterhin Zuspruch.

Zu Zimmermanns Gratulanten zählten der Landtagsabgeordnete Fabian Gramling, die Bürgermeister-Kollegen Birgit Hannemann aus Erdmannhausen und Thomas Winterhalter aus Steinheim sowie der ehemalige Oberstenfelder Schultes Reinhard Rosner.