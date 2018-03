Großbottwar Radweg in Förderprogramm aufgenommen

Der Weg für einen Förderantrag der Stadt Großbottwar ist frei: Der Ausbau des Alb-Neckar-Radwegs von den Benzenmühle bis zur Stadtmitte von Großbottwar ist in das Förderprogramm 2018 bis 2022 im Rahmen des Landesgemeindefinanzierungsgesetz (LGVFG) aufgenommen worden. Das gaben die Landtagsabgeordneten Daniel Renkonen (Grüne) und Fabian Gramling (CDU) am Donnerstagmittag in einer Pressemitteilung bekannt. Mit dem Programm unterstützt das Land den Ausbau kommunaler Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur. „Grün-Schwarz investiert weiter in das Radnetz. Wir freuen uns, dass mit dem Ausbau des Alb-Neckar-Radwegs auch in unserer Region die Infrastruktur verbessert und das Radfahren noch attraktiver wird“, betonen Renkonen und Gramling. Nun kann die Stadt einen formalen Antrag auf Förderung beim Regierungspräsidium Stuttgart stellen.