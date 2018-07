Großbottwar - Schwer verletzt musste ein 37-Jähriger am Sonntagmittag mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Er war gegen 12.15 Uhr auf der Landesstraße 1110 in einen Unfall verwickelt worden. Der Mann war auf einem Rennrad unterwegs und fuhr vermutlich zu schnell in den Kreisverkehr mit der K1702 ein. Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Rad, fuhr geradeaus über den Kreisverkehr in eine Wiese und stürzte.