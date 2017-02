Großbottwar/Pleidelsheim Störche sitzen wieder in den Startlöchern

Er will aber auch in diesem Jahr der Wahrscheinlichkeit etwas auf die Sprünge helfen. So möchte er die Nester auf dem Großbottwarer Rathaus und der Winzerhäuser Kelter kalken lassen. Das imitiert den Kot der Vögel und gaukelt ihnen vor, dass sich hier ein Artgenosse niedergelassen hat. Außerdem sollen die Niststellen herausgeputzt werden. Wann genau die Aktion über die Bühne geht, ist allerdings noch nicht fix. Dieter Fischer hat sich aber Dienstag, 7., und Mittwoch, 8. März, im Kalender freigehalten. Für das Vorhaben hat er einen Steiger angefordert, weil die Drehleiter der Feuerwehr nicht weit genug hinaufreiche, erklärt Dieter Fischer. „Wir wollen es dieses Mal anders machen, damit es besser hebt“, sagt er. Vor allem will der Experte verhindern, dass es das Nest auf dem Rathaus bei einem Sturm zerfleddert. An den Horst auf der Kelter will er ran, weil davon nicht mehr viel übrig sei. „Die Krähen haben das teilweise fortgeschleift.“

Keinen Handlungsbedarf sieht Dieter Fischer hingegen bei der dritten Brutstätte auf Großbottwarer Gemarkung, die sich auf einem Dach im Sauserhof befindet. „Die sieht super aus“, betont er. Auch mit der Niststätte Numero vier beim Holzweilerhof sei noch alles in Ordnung. Trotzdem ist das natürlich keine Garantie, dass es heuer mit einer Wiederansiedlung des Großbottwarer Wappentiers klappt. „Irgendwann wird es aber funktionieren. Ich halte das Bottwartal immer noch für ideal für Störche“, betont Dieter Fischer.