Großbottwar - Aus bislang unbekannter Ursache kam ein 19 Jahre alter Peugeot-Fahrer am Sonntag, gegen 5.30 Uhr auf der Kreisstraße 1703 von der Fahrbahn ab. Der 19-Jährige war in Richtung Großbottwar unterwegs und geriet in einer Linkskurve zunächst in den Straßengraben. Im weiteren Verlauf schleuderte der Pkw zurück auf die Fahrbahn, wo er schließlich zum Stehen kam. Der Fahrer zog sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Fahrzeug, das abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.