Großbottwar Ortsschilder sind schwer begehrt

Großbottwar - Die Ortsschilder von Großbottwar werden immer wieder mitgenommen. So nun auch erneut in der Nacht zum Donnerstag, als zwei unbekannte Täter gegen 0.10 Uhr in der Kleinaspacher Straße mit einem Quad ihr Unwesen getrieben haben. Sie hielten dort am Ortsschild an und demontierten es. Anschließend fuhren sie, der Sozius hatte das Diebesgut unter dem Arm, in Richtung Ortsmitte davon. Einer der beiden trug einen weißen Helm. Das Quad war zudem mit einer Aluminiumkiste ausgestattet. Der Polizeiposten Großbottwar bittet unter Telefon 0 71 48 / 1 62 50 um Hinweise.