Großbottwar Neunjährigen übersehen und abgehauen

Großbottwar - Ein bislang unbekannter Autofahrer nahm einem neunjährigen Radfahrer am Dienstag gegen 14 Uhr in der Bahnhofstraße vermutlich die Vorfahrt, so dass es zum Unfall kam. Ohne anzuhalten, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Der Junge wurde leicht verletzt. Er war auf der Bahnhofstraße unterwegs und wollte geradeaus in die Schleifwiesenstraße fahren. Von rechts kam ein silberfarbener VW, dessen Fahrer das Kind vermutlich übersah und mit ihm zusammenstieß.