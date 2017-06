Großbottwar Neuer Teilnehmerrekord auch dank der Nachbarschulen

Der Hauptgrund dafür: Neben den Grundschulen an der Linde und Wunnen-stein sowie der Firma Steel als Bildungspartner war erstmals auch das Herzog-Christoph-Gymnasium (HCG) aus Beilstein mit von der Partie. 20 Schüler der dortigen Sportprofilklasse (Klasse 9) sowie der Klassen fünf und sechs nahmen die Herausforderung an, zu schwimmen, radzufahren und zu laufen. Jochen Bär, Schulleiter am HCG, war von der Idee direkt begeistert, als er von MFR-Rektor Jochen Haar auf eine mögliche Teilnahme seiner Schule angesprochen worden war. „Er wusste, dass ich begeisterter Schwimmer bin. So hat sich das dann ergeben“, sagt Bär. Im Gegenzug starten beim heutigen SMV-Spendenlauf in Beilstein erstmals auch Schüler der Matern-Feuerbacher-Realschule.

Bereits beim Start um 9 Uhr herrschten hitzige Temperaturen, der Sprung ist kühle Nass im Mineralfreibad Oberes Bottwartal kam für die jungen Sportler da gerade recht. Je nach Altersklasse galt es 50, 100 oder 200 Meter zu schwimmen und 500, 1000 oder 1500 Meter zu laufen. Zwischendrin wartete eine 7,5-Kilometer-Radstrecke nach Großbottwar auf die Schüler. „So warm wie diesmal war es erst einmal. Wir haben sowieso immer gutes Wetter. Nur einmal hat es uns den Triathlon richtig verhagelt: gleich bei der Premiere“, sagt Lehrerin Bärbel Büringer lachend. Ihre Klasse 9c übernahm diesmal die Organisation.