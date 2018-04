Großbottwar Neubürger lernen Stadt bei Husarenritt besser kennen

Außer den beiden jungen Familien waren etwa 45 weitere Neubürger zum Empfang ins Rathausfoyer gekommen; angemeldet waren ursprünglich 100, weswegen zwei Busse zur Rundfahrt in der neuen Heimat bereitstanden. Bei dem einen übernahm Bürgermeister Ralf Zimmermann die Aufgabe des Reiseführers, beim anderen der Winzerhäuser Ortsvorsteher Friedrich Link. Station machten die Busse beim Stadthallen-Neubau samt Zauneidechsen-Rückhaltezaun, beim Hochwasserrückhaltebecken Stockbrunnen und am Wunnen-stein. Dann machten sich die Neubürger noch in Winzerhausen ein Bild von der zukünftigen neuen Ortsmitte, bewunderten das Harzberghäuschen und besuchten die Bottwartaler Winzer. Zu Fuß ging’s zur Bücherei in der Burgermühle, wo nicht nur ein kleiner Imbiss und Getränke warteten, sondern auch Infos über die zahlreichen Vereine in der Stadt. „Wenn Sie Anschluss finden wollen, geht das am ehesten über die Vereine – und da dürfte wirklich für jeden etwas dabei sein“, machte Ralf Zimmermann Werbung.