Großbottwar Naturschutz erschwert Bau von Becken

Um die Eingriffe im Kurzacher Tal auszugleichen, schlägt Jürgen Stotz vor, unter anderem Obstbäume zu setzen und im Stauraum Acker in Grünland umzuwandeln. Für den hier vorkommenden Star seien zudem Nistkästen anzubringen. Wichtig sei auch, eine Ersatzfläche für die Zauneidechsen auszuweisen, von denen mindestens 30 Exemplare auf dem Gelände umherstreiften. „Eine Vergrämung wäre möglich“, stellte Stotz in Aussicht. Anders als auf dem Großbottwarer Stadthallen-Areal könnten die Tiere mit dem Auslegen einer Folie also zu einem Terrain in der Nähe vertrieben werden und müssten nicht Stück für Stück umgesiedelt werden.

Kern des Konzepts ist aber, die Durchlässigkeit der Kurzach zu verbessern. Wie viele Punkte sich der Zweckverband dafür und für die ergänzenden Vorschläge auf seinem Ökokonto gutschreiben lassen kann und was die Maßnahmen kosten, werde nun ermittelt, sagt der Großbottwarer Bürgermeister und Zweckverbandsvorsitzende Ralf Zimmermann auf Nachfrage. Letztlich werde dann auf der Basis eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanz erstellt. Hierbei werde auch der Nutzen der geplanten Rampen im Bach mit dem damit verbundenen Eingriff in die Natur gegengerechnet. Ferner müsse einkalkuliert werden, wie es mit dem Steinkrebs weitergeht. Um diesen vor dem eingewanderten Signalkrebs zu schützen, müsste eigentlich punktuell die Durchlässigkeit des Gewässers eingeschränkt werden (siehe Text unten). „Das ist ein Zielkonflikt“, betont Zimmermann. Das Landratsamt habe zu befinden, was höher zu gewichten sei.