Großbottwar „Mein Körper sagt mir, dass jetzt Schluss ist“

Mehr als zehn Jahre gehörte Stephanie Heim quasi zum Inventar des TV Großbottwar. In die damalige Drittligamannschaft hat sie es dabei nie geschafft. „Ich war einmal in der Vorbereitung dabei. Das war mit 20, als ich dann meinen ersten Kreuzbandriss hatte. Danach war eigentlich klar, dass ich weiter in der zweiten Mannschaft spielen werde.“ Und mit dieser schaffte sie es immerhin bis in die Württembergliga. Nach dem Rückzug des Drittligateams wurde die zweite zur ersten Mannschaft, die mittlerweile wieder in der Landesliga spielt – nur eben künftig ohne Stephanie Heim.

„Das wiegt sportlich wie menschlich natürlich sehr schwer“, weiß Trainer Timo Peter. „Stephi hat über Jahre das Spiel in Großbottwar geprägt. Ihre große Stärke ist dabei die Flexibilität gewesen. Sie hat im ersten Spiel auf halbrechts gespielt, im zweiten auf der Mitte, sie konnte auf beiden Außenbahnen spielen, und wenn ich mal gar keinen Kreisläufer hatte, dann konnte ich sie auch dorthin stellen und sie wusste, was zu tun ist.“ Nicht zuletzt sei Stephanie Heim auch in der Abwehr auf nahezu jeder Position einsetzbar gewesen. „So vielseitige Spielerinnen gibt es nicht oft“, sagt Peter, der die Entscheidung zum Karriereende „zu hundert Prozent verstehen kann. Das kam ja sehr schnell. Aber ich denke nicht, dass sie das nur aus dem Bauch heraus entschieden hat. Wir müssen jetzt halt schauen, wie wir das kompensieren.“

Das erste Mal wird dies am Sonntag um 14.45 Uhr im Heimspiel gegen den TV Flein in der Wunnensteinhalle der Fall sein. „Das ist für mich eine Mannschaft, die zu den Top Drei der Liga gehört“, sagt Timo Peter. Vor allem der Rückraum sei sehr stark. „Aber ich sehe auch Schwächen im Rückzugsverhalten. Sie sind nicht unverwundbar. Ich denke schon, dass wir eine Chance haben, sie zu schlagen.“