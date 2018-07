Großbottwar/Marbach Rentner schießt aus Ärger auf Nachbarn

Zu aufgeregt und nervös, um selbst zu sprechen, ließ der Angeklagte, der einmal als Zugführer bei der Bundeswehr tätig war, seinen Anwalt im Gerichtssaal erklären, dass er die Tat einräumt und dass es ihm wirklich leidtut. „Das Gericht kann nachvollziehen, dass Sie Angst hatten, sich um ihr Haus sorgten. Das rechtfertigt aber keinesfalls diese Reaktion“, sagte die Vorsitzende Richterin, Ursula Ziegler-Göller, bei der Urteilsbegründung.

Das Amtsgericht in der Schillerstadt rechnete dem Angeklagten allerdings zugute, dass er Einsicht in sein Fehlverhalten zeigte und die Tat sofort einräumte. Darüber hinaus ist der Mann 76 Jahre lang in keinster Weise straffällig gewesen. Die Richterinnen und Richter verurteilten ihn zu einer Strafe von acht Monaten auf Bewährung sowie einer Geldbuße von 1250 Euro an die Rettungshundestaffel Heilbronn.

Damit blieb das Gericht unter dem Strafmaß der Staatsanwaltschaft, die ein Jahr gefordert hatte. Dennoch zeigten sich beide Prozessparteien mit dem Urteil zufrieden und verzichteten darauf, Rechtsmittel einzulegen. Das Silvestergeschehen wird jedoch noch ein zivilrechtliches Nachspiel um Schadenersatz haben.