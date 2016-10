Großbottwar - Bislang unbekannte Täter suchten in der Nacht zum Montag eine Gaststätte am Marktplatz in Großbottwar heim. Über ein Flachdach gelangten die Unbekannten auf eine höhergelegene Terrasse, vom wo aus sie sich auf unbekannte Weise Zutritt zu einem Kühlhaus verschafften und anschließend mehrere Kilogramm Kalbfleisch, mehrere Packungen Salami sowie ein Lachsfilet im Wert einer dreistelligen Summe entwendeten. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Großbottwar, Tel. 07148/1625-0, in Verbindung zu setzen.