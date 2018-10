Großbottwar Längere Brückensperrung kündigt sich an

Großbottwar - Die Bottwarbrücke in der Großbottwarer Bahnhofstraße unweit der Rosenkreuzung wird sowohl von Auto- und Radfahrern als auch Fußgängern stark genutzt. Dazu kommt der Lieferverkehr durch Lastwagen zur angrenzenden Firma Steel. Insofern wird es eine spürbare Umstellung mit sich bringen, wenn die Brücke in absehbarer Zeit für den Verkehr gesperrt wird. Der Grund: Das Bauwerk ist dringend sanierungsbedürftig und muss durch einen Neubau ersetzt werden. Am Mittwochabend fasste der Gemeinderat den Baubeschluss für diese Maßnahme, für die Kosten von ziemlich genau einer Million Euro anfallen. Der Betrag teilt sich auf in Kosten für das Bauwerk (861 000 Euro) sowie weitere Anpassungsarbeiten (150 000 Euro).