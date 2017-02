Großbottwar - Von einem Verkehrsunfall ungewöhnlicher Art berichtet die Polizei. Am Samstag, gegen 10.50 Uhr, wollte ein 82-Jähriger auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Kleinaspacher Straße in seinen Opel einsteigen. Aufgrund der beengten Parksituation gelang ihm dies laut den ermittelnden Beamten zunächst jedoch nicht. Er löste daher das Lenkradschloss und die Handbremse und schob sein Fahrzeug aus der Parklücke. Bedingt durch den leicht abfallenden Straßenverlauf geriet der Wagen ins Rollen. Dem 82-Jährigen gelang es lediglich noch, die Handbremse leicht anzuziehen. Dennoch rollte der Opel weiter auf einen geparkten Mercedes, in den ein 63-Jähriger gerade seine Einkäufe einzuladen. Der 63-Jährige geriet dabei zwischen beide Fahrzeuge und erlitt leichte Verletzungen an den Beinen. Am Mercedes entstand ein Schaden von 500 Euro.