Großbottwar - Vermutlich ein und dieselben bislang unbekannten Täter haben am Mittwoch zwischen 17 und 18 Uhr im „Gewann Goldberg“ in Großbottwar ihr Unwesen getrieben. In der Verlängerung der Heilbronner Straße hatten die Unbekannten es auf die Kupferdachrinnen und Kupferfallrohre eines Vereinsheims abgesehen und ließen etwa 40 Meter im Wert von über 800 Euro mitgehen. Auf einem angrenzenden Freizeitgelände entwendeten die Täter an einer Holzhütte weitere acht Meter Dachrinne im Wert von etwa 200 Euro. Um an ihr Diebesgut zu gelangen nahmen die Diebe eine Leiter zur Hand. Für den Abtransport benutzten sie vermutlich ein Fahrzeug. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Großbottwar, Telefonnummer 0 71 48 / 1 62 50, in Verbindung zu setzen. red