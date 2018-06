Großbottwar „Kunst im Städtle“ zieht die Blicke an

Bei einem Rundgang mit den Pressevertretern wurden am Mittwoch diverse Ziele angesteuert, wo sich aktuell die Werke der jungen Künstler mit dem jeweiligen Alltagsgeschäft verbinden. Etwa bei der Volksbank, wo der Blick beim Eintreten in den Schalterraum geradewegs auf lustige Minions fällt, die an der Wand hängen. Der Kassenbereich ist ebenfalls im Ausstellungsmodus. Schneewittchen, gemalt von der Siebtklässlerin Lena Fritz, zeigt dort seinen erstaunten Augenaufschlag. In der Zeichnung daneben kommt der Bankkunde vermutlich ins Frösteln: Dort schlägt der in Farbe festgehaltene „Killervirus“ von Anna Grausam zu. Stolz begleiten Lara Sommer und Lili-Mai Stutterich die Gruppe, zu der sich auch Bürgermeister Ralf Zimmermann und der Stellvertreter der Realschule, Dieter Raißer, gesellt haben und die sich staunend von Kunstwerk zu Kunstwerk bewegt. Die beiden Schülerinnen, deren Objekte ebenfalls für die Ausstellung ausgewählt wurden, sind stellvertretend für ihre rund 200 Klassenkameraden dabei. Sie alle sind derzeit mit einem – und manchmal auch mit mehreren Kunstwerken – bei immerhin 35 Großbottwarer Betrieben und Organisationen vertreten. Ralf Zimmermann freut sich über den starken Zuspruch so vieler Betriebe im Ort, die ihre Bereitschaft gezeigt haben, die Schülerwerke bei sich aufzunehmen. „Ich finde es super, dass es so gut läuft.“ Die Macher allerdings hatten anfangs mit einer solch großen Resonanz gar nicht gerechnet. Im Handumdrehen sahen sie sich deshalb „harter Arbeit“ gegenüber, „denn zumindest die Bilder mussten zuvor alle noch gerahmt werden“, wie Daniela Heß erzählt.