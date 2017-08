Großbottwar Krebse sollen vor Krebsen bewahrt werden

Drei solche künstlichen Hindernisse seien bereits in der Bottwar installiert worden. Man habe generell mit solchen Barrikaden auch schon gute Ergebnisse erzielt, betonte Markus Mayer. Es gebe aber Optimierungsmöglichkeiten. Im Rahmen eines so genannten Life-Projekts solle dem Steinkrebs nun gezielt unter die Arme gegriffen werden – wenn es mit einem Antrag klappt, auch mit Geld von der EU. Es gehe darum, 44 Populationen zu schützen, wobei man die Steinkrebse in manchen Bereichen auch züchten wolle, um sie gegebenenfalls an verwaisten Bächen wieder einsetzen zu können. An der Bottwar könnten die vorhandenen drei Sperren aufgerüstet werden, erklärte Markus Mayer, der im Auftrag des Regierungspräsidiums Stuttgart agiert. Und vor allem: Wenn das Hochwasserbecken im Prevorster Tal gebaut werde, könne man dort gleich eine „Optimalstsperre“ zum Schutz der Steinkrebse berücksichtigen. Diese würde unter anderem aus einem rund 50 Zentimeter hohen Wasserfall bestehen. Direkt davor soll ein rund vier Meter langes Becken gebaut werden, das so unattraktiv wie möglich für den Signalkrebs ausgestaltet würde. „Das ist ein massives Vorgehen“, räumte der Biologe ein. Anders sei der Steinkrebs aber nicht zu schützen.

Dennoch zeigten sich die Mitglieder des Gremiums hin- und hergerissen. Denn deutlich wurde auch: Die Rettung der Steinkrebse steht im Konflikt zu dem grundsätzlichen Anspruch, die geplanten Becken im Prevorster und Kurzacher Tal durchlässig für die Wasserbewohner zu gestalten. Letztendlich fasste die Runde in der Frage der Sperre keinen formalen Beschluss, schloss aber auch nichts aus. Ein Mittelweg, den der Großbottwarer Bürgermeister und Zweckverbandsvorsitzende Ralf Zimmermann vorgeschlagen hatte. Man könne jetzt den Finger heben, ohne dass eine Rechtsverbindlichkeit bestehe, erklärte er.