Großbottwar Kernige Kerle rocken die Kelter

Auch ihre Instrumente beherrschten die vier Musiker – Schlagzeuger Dan Telander ist der Vierte im Bunde – perfekt, wechselten je nach Song zwischen Banjo und Gitarre oder elektrischer und akustischer Gitarre, die Hudson mittels eines über den Finger gezogenen „Bottlenecks“ zu einer Slide-Gitarre mit dem typisch bluesigen Sound umfunktionierte oder die Saiten auch mal so rasend schnell schrubbte, als ob er ein Waschbrett statt einer Gitarre bearbeitete.

Die Titel waren eine nicht leicht zu beschreibende, aber eingängige Mischung aus rockigem Country, fetzigem Bluegrass und seelenvollem Blues, kräftig abgeschmeckt mit einer gehörigen Prise Südstaatenrock. Gerne ließ sich das Publikum nicht nur zum rhythmischen Klatschen, sondern auch vereinzelt zum Mitsingen animieren und huldigte so lautstark beispielsweise der Hinterwäldler-Elisabeth, auf Englisch „Backwoods Betty“ – oder zumindest etwas, das so ähnlich klang. Denn wegen der übermäßigen Lautstärke waren die Titel oder die Texte oft nur schwer zu verstehen; das, was trotz klingelnder Ohren ankam, war aber oft männlich-kernig wie beim Sommerlied „Catfish and Titties“ oder der an Götz von Berlichingen angelehnten Einladung „kiss my ass“ in einem anderen Song. Südstaatenrocker sind halt keine Softies, sondern echte Kerle mit „Whiskey on the Table“. Und damit kamen sie bei den Besuchern richtig gut an.