Großbottwar Jugendarbeit trifft auf große Resonanz

Großbottwar - Was müssen wir tun, um Sie hier halten zu können?“, fragte der CDU-Stadtrat Andreas Strohm jüngst in der Sitzung des Gemeinderats in Richtung von Maike Wüstner, die seit fünf Jahren für die Offene Kinder- und Jugendarbeit Großbottwars zuständig ist. Die gute Nachricht an ihn: Die Sozialarbeiterin scheint bei ihrer Arbeit wunschlos glücklich zu sein. Ob mit dem Budget, das ihr fürs Jugendcafé in Großbottwar (2000 Euro im Jahr) und den Jugendtreff Rio in Winzerhausen (1000 Euro) bereit gestellt wird, oder mit der personellen Lage. Denn Robin Hiller, der zuvor ehrenamtlich mitwirkte, absolviert hier seit September ein Freiwilliges Soziales Jahr.