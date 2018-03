Großbottwar/Ilsfeld - Ein 54-Jähriger war am Sonntag gegen 13 Uhr mit seinem BMW auf der Kreisstraße 2156 von Großbottwar kommend in westlicher Richtung unterwegs und wollte im Pfahlhof die dortige Kreuzung mit der K2085 geradeaus in Richtung Neckarwestheim überqueren. Hierbei übersah er die Vorfahrt eines 55-jährigen Motorradfahrers, welcher mit seiner Honda CB750 von Ilsfeld in Richtung Ottmarsheim fuhr. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Die 53-jährige Beifahrerin im BMW wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10 000 Euro. Zur Klärung des detaillierten Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Verkehr an der Unfallstelle wurde mittels Verkehrsregelung durch Polizeibeamte vorbeigeleitet.