Großbottwar-Hof und Lembach -

Üppig bestückt an Angeboten für ein zwangloses, geselliges Zusammentreffen hat sich das letzte Sommerferien-Wochenende gezeigt. Das bekamen auch die Mitglieder des CDU-Stadtverbandes Großbottwar zu spüren. Deren Herbstfest am Sonntag nämlich konkurrierte mit zahlreichen anderen Veranstaltungen. „Normalerweise findet das Traditionsfest immer am vierten Sonntag im September statt“, erklärte die CDU-Stadträtin Sabine Klatt. Doch da war die Alte Kelter in Hof und Lembach schon belegt und das Fest wurde deshalb vorverlegt.

Doch der Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes Andreas Strohm, Sabine Klatt und das Helfer-Team – rund 20 Köpfe engagierten sich für die gelungene Durchführung des Herbstfestes –, waren mit der Besucherresonanz dennoch ganz zufrieden. „Denn viele Gäste fühlen sich von unserem schwäbisch-traditionellen Essen angezogen und kommen schon deshalb“, weiß auch das Gemeinderatsmitglied Benjamin Traa, der die Kelter als idealen Festort ansieht: „Egal welches Wetter, man kann hier ungehindert feiern – drinnen oder draußen.“ Wie alt die Tradition des Herbstfestes ist, wussten die Veranstalter jedoch nicht genau zu sagen. „Ich weiß nur, dass ich schon als Junge hier war“, erinnert sich Benjamin Traa. Er schätzt, dass das Herbstfest wohl bald 30 Jahre auf dem Buckel hat.

Am Sonntag saßen die Gäste bei dem heißen, sonnigen Wetter gerne draußen. Unter dem Lindenbaum geschützt, waren sie einerseits am gegenseitigen Austausch interessiert und plauderten intensiv. Andererseits ließ es sich an den in leuchtenden Farben herbstlich geschmückten Tischen bei Braten, Kartoffelsalat, Linsen und Spätzle ganz besonders gut schmecken. Und wer dann immer noch Appetit hatte, konnte vom großzügigen Torten- und Kuchenbuffet auswählen, das von den Mitgliedern zusammengestellt worden war.

Um miteinander ins Gespräch zu kommen, hatte auch Fabian Gramling vorbeigeschaut. Der CDU-Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Bietigheim-Bissingen ließ es sich freilich nicht nehmen, beim Herbstfest seiner Parteifreunde dabei zu sein, begrüßte dort die Anwesenden und stattete den Gästen an den Tischen vereinzelt seinen Besuch ab. Das Herbstfest soll nämlich nicht nur Gelegenheit dazu geben, Fragen an die örtlichen Vertreter zu richten, sondern durchaus auch um zwanglos partei- oder landespolitische Themen zu erörtern.