Großbottwar-Hof und Lembach Auf der Suche nach dem richtigen Leben

Auch wenn viele Statistiken anzuzweifeln seien, eines sei auf jeden Fall zutreffend: Jeder Mensch stirbt irgendwann einmal. Tobias Kley erzählte zunächst aus seinem Leben. Lange habe der Grundsatz „Ich habe nur ein Leben auf dieser Welt, deshalb will ich alles rausholen“ sein Handeln bestimmt. Kley nahm die Zuhörer mit hinein, wie er sein Leben damals gelebt hat und warum er heute anders lebt.

Während der Konfirmationszeit traf er zunächst die Entscheidung, sein Leben ohne Gott nach seinen Vorstellungen zu leben. Er hatte schon immer große Ziele. Er wollte das Beste aus seinem Leben machen. Gott war da nur ein Hindernis. Sein Ziel war es, Profisportler zu werden. Dieses Ziel versuchte er zunächst in der Leichtathletik zu erreichen. Mit 17 Jahren ging dieser Traum wegen einer Wirbelsäulenverletzung in die Brüche.

Kley verfolgte jedoch nach wie vor sein großes Ziel. Er versuchte sich im Boxsport. Hartes Training und Disziplin bestimmten sein Leben. Doch mit jedem erreichten Ziel wurde dieses sogleich wertlos. Es galt, schon wieder die nächste Hürde zu erreichen. Immer wieder kam die Frage in ihm auf: War das wirklich alles? Was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Auch in der Arbeit mit Jugendlichen macht Kley immer wieder die Beobachtung, dass das Leben der Eltern vielen sinnlos erscheint. Geht es immer nur um Leistung? Gibt es nicht mehr als das? „Man(n) lebt nur einmal – dann aber richtig“! Das sei es doch, wonach wir letztendlich alle strebten.

Wir wollen das Leben auskosten, wir wollen etwas daraus machen. Man merkt jedoch bei allem Streben und allem Planen, dass man doch nicht alles in der Hand hat. Das Leben auf dieser Welt ist zerbrechlich. Aber was kommt einmal nach diesem Leben, nach dem Tod? Kann man sich tatsächlich darauf vorbereiten?

Dabei stellt Kley zwei Fragen in den Raum: Bist Du sicher, dass Du ewiges Leben hast? Wenn Du tatsächlich eines Tages vor Gott stehen wirst und Gott Dich fragt: „Warum soll ich Dich in den Himmel lassen?“, was würdest Du Gott antworten? Für Tobias Kley gibt es darauf nur eine Antwort: Wer Jesus habe, der habe das Leben. Christsein heiße nicht: „So darfst Du sein und so darfst Du nicht sein.“ Das sei Religion. Christsein heiße: „Ich vertraue mein Leben Jesus an und er kommt in mein Leben.“ Wir müssten nicht mehr selbst etwas bewerkstelligen in unserem Leben, sondern Jesus verändere unser Leben.