Großbottwar Harmonische Winterklänge im Probiersaal

Großbottwar - Mit erhabenen „Winterklängen“ hat die Stadtkapelle am Samstag in der weinigen Umgebung der Bottwartaler Winzer im üerfüllten Probiersaal die zufriedenen Besucher unterhalten, die sich am Ende von ihren Sitzen erhoben, um den Musikern stehend für ihre glanzvollen Darbietungen zu danken. Dirigent und Orchester revanchierten sich umgehend mit einer Extra-Zugabe und dankten ihrerseits mit dem Großen Kurfürsten Reitermarsch, den sie als Traditionsmarsch „im Gepäck“ haben und den Dirigent Jürgen Pantle durch seine großartig aufspielenden Musiker gerne servierte. Zwölf Mal exzellent aufgeführte „Winterklänge“ fanden einen hervorragenden Abschluss und lassen auf ein adäquates Finale im räumlich und akustisch eingeschränkten Ausweichquartier der Bottwartaler Winzer hoffen, bis die neue Stadthalle endlich ein neues Domizil bietet.