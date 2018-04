Großbottwar/Handball Zum Abschluss nochmal alles raushauen

Für die Männer des TV Großbottwar geht es ebenso wie für Gegner SG Weinstadt nur noch um die berühmte Goldene Ananas. Die Gäste werden die Saison als Dritter beenden, da ist der Ausgang des letzten Spiels vollkommen egal. Der TVG könnte nach dem letzten Spiel im besten Fall auf Platz sechs landen, im schlechtesten auf Rang elf. Der Klassenerhalt ist aber sicher. „Ich hoffe aber, dass das dennoch kein Freundschaftsspiel wird“, sagt Jürgen Sommer, Co-Trainer der Störche. „Denn wir müssen uns im letzten Heimspiel nochmal gut präsentieren, um unseren Zuschauern Lust auf die nächste Saison zu machen. Wie der Gegner in die Begegnung geht, kann ich nicht beurteilen oder beeinflussen. Aber wir wollen auf jeden Fall zum Abschluss nochmal alles raushauen.“

Die SG Weinstadt hat er vor allem als „abwehrstarkes Team mit guten Torhütern“ in Erinnerung. Der Blick auf die Tabelle bestätigt dies: Keine Mannschaft der Landesliga hat im bisherigen Saisonverlauf weniger Tore kassiert als die SG. „Im Angriff agieren sie oft mit unkonventionellen Spielzügen. Und normalerweise geben sie immer Vollgas“, weiß Sommer. Sein Team ist auf dem Papier sicher der Außenseiter, „aber ich glaube, dass uns Weinstadt eigentlich ganz gut liegt“. Im Hinspiel unterlagen die Störche in Weinstadt nur recht knapp mit 21:24. Und zu Hause ist der TVG traditionell deutlich stärker. Die Hoffnung auf einen Sieg zum Saisonabschluss scheint also nicht unbegründet. Wobei die Runde am Sonntagabend noch nicht ganz vorbei ist: Am Dienstag tritt der TV Großbottwar nämlich noch im Final Four des Bezirkspokals an.